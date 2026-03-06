Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Levent Şahin ile yollar ayrıldı. Başkent temsilcisi, ligde oynanan iki maçın ardından deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı alındığını duyurdu.



KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Gençlerbirliği tarafından yapılan açıklamada ayrılığın fikir ayrılıkları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Kulübün açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Levent Şahin yönetimindeki Gençlerbirliği, ligde çıktığı iki maçta 1 puan elde etti.