Sidiki Chérif tek güncellemede 11 milyon euroluk artışla en büyük çıkış yapan oyuncu oldu.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Chérif'in değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi.

Barış Alper Yılmaz listenin üçüncü sırasına yükseldi ve Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu.

Listenin tepesinde Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen yer aldı. Nijeryalı yıldız, ligin en değerli oyuncusu unvanını korurken ikinci sırada Mattéo Guendouzi takip etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU

Güncellemenin en dikkat çeken çıkışlarından birini Barış Alper Yılmaz yaptı. Değerini artıran milli oyuncu, listenin üçüncü sırasına yükseldi ve Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu unvanını aldı.