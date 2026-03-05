CANLI YAYIN
Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte dikkat çeken sıralama

Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Güncellemede zirve değişmezken, listenin en dikkat çeken yükselişi Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Transfermarkt verilerine göre ligde yaklaşık 500 oyuncunun yer aldığı havuzda, yaklaşık 190 futbolcunun piyasa değeri yeniden belirlendi.

  • Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Süper Lig'in en değerli oyuncusu unvanını korudu.
  • Barış Alper Yılmaz listenin üçüncü sırasına yükseldi ve Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu.
  • Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Chérif'in değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya yükseldi.
  • Mattéo Guendouzi en değerli oyuncular listesinde ikinci sırada yer aldı.
  • Sidiki Chérif tek güncellemede 11 milyon euroluk artışla en büyük çıkış yapan oyuncu oldu.

Listenin tepesinde Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen yer aldı. Nijeryalı yıldız, ligin en değerli oyuncusu unvanını korurken ikinci sırada Mattéo Guendouzi takip etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU
Güncellemenin en dikkat çeken çıkışlarından birini Barış Alper Yılmaz yaptı. Değerini artıran milli oyuncu, listenin üçüncü sırasına yükseldi ve Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu unvanını aldı.

CHÉRIF'TEN REKOR SIÇRAMA
Güncellemenin "en büyük çıkış yapan oyuncusu" unvanı ise Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Chérif'e gitti. Değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya çıkan genç golcü, tek güncellemede 11 milyon euroluk artışla öne çıktı.

EN DEĞERLİ 25 FUTBOLCU

SıraOyuncuMevkiKulüpPiyasa değeri (€)
1Victor OsimhenSantraforGalatasaray75.00 mil.
2Jhon DuránSantraforFenerbahçe32.00 mil.
3Mattéo GuendouziMerkez Orta SahaFenerbahçe28.00 mil.
4Wilfried SingoSağ BekGalatasaray28.00 mil.
5Orkun KökçüMerkez Orta SahaBeşiktaş25.00 mil.
6Noa LangSol KanatGalatasaray25.00 mil.
7Barış Alper YılmazSol KanatGalatasaray24.00 mil.
8Leroy SanéSağ KanatGalatasaray23.00 mil.
9Kerem AktürkoğluSol KanatFenerbahçe22.00 mil.
10Edson ÁlvarezÖn LiberoFenerbahçe22.00 mil.
11Youssef En-NesyriSantraforFenerbahçe22.00 mil.
12Gabriel SaraMerkez Orta SahaGalatasaray20.00 mil.
13Dorgeles NeneSağ KanatFenerbahçe18.00 mil.
14Davinson SánchezStoperGalatasaray18.00 mil.
15Yunus AkgünSağ KanatGalatasaray17.00 mil.
16Jayden OosterwoldeStoperFenerbahçe16.00 mil.
17EdersonKaleciFenerbahçe15.00 mil.
18Marco AsensioOn NumaraFenerbahçe15.00 mil.
19El Bilal TouréSantraforBeşiktaş15.00 mil.
20Uğurcan ÇakırKaleciGalatasaray15.00 mil.
21André OnanaKaleciTrabzonspor15.00 mil.
22Tammy AbrahamSantraforBeşiktaş14.00 mil.
23Jota SilvaSol KanatBeşiktaş14.00 mil.
24İsmail YüksekÖn LiberoFenerbahçe13.00 mil.
25Lucas TorreiraÖn LiberoGalatasaray12.00 mil.

