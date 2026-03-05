Listenin tepesinde Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen yer aldı. Nijeryalı yıldız, ligin en değerli oyuncusu unvanını korurken ikinci sırada Mattéo Guendouzi takip etti.
BARIŞ ALPER YILMAZ EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU
Güncellemenin en dikkat çeken çıkışlarından birini Barış Alper Yılmaz yaptı. Değerini artıran milli oyuncu, listenin üçüncü sırasına yükseldi ve Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu unvanını aldı.
CHÉRIF'TEN REKOR SIÇRAMA
Güncellemenin "en büyük çıkış yapan oyuncusu" unvanı ise Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki forveti Sidiki Chérif'e gitti. Değeri 7 milyon eurodan 18 milyon euroya çıkan genç golcü, tek güncellemede 11 milyon euroluk artışla öne çıktı.
EN DEĞERLİ 25 FUTBOLCU
|Sıra
|Oyuncu
|Mevki
|Kulüp
|Piyasa değeri (€)
|1
|Victor Osimhen
|Santrafor
|Galatasaray
|75.00 mil.
|2
|Jhon Durán
|Santrafor
|Fenerbahçe
|32.00 mil.
|3
|Mattéo Guendouzi
|Merkez Orta Saha
|Fenerbahçe
|28.00 mil.
|4
|Wilfried Singo
|Sağ Bek
|Galatasaray
|28.00 mil.
|5
|Orkun Kökçü
|Merkez Orta Saha
|Beşiktaş
|25.00 mil.
|6
|Noa Lang
|Sol Kanat
|Galatasaray
|25.00 mil.
|7
|Barış Alper Yılmaz
|Sol Kanat
|Galatasaray
|24.00 mil.
|8
|Leroy Sané
|Sağ Kanat
|Galatasaray
|23.00 mil.
|9
|Kerem Aktürkoğlu
|Sol Kanat
|Fenerbahçe
|22.00 mil.
|10
|Edson Álvarez
|Ön Libero
|Fenerbahçe
|22.00 mil.
|11
|Youssef En-Nesyri
|Santrafor
|Fenerbahçe
|22.00 mil.
|12
|Gabriel Sara
|Merkez Orta Saha
|Galatasaray
|20.00 mil.
|13
|Dorgeles Nene
|Sağ Kanat
|Fenerbahçe
|18.00 mil.
|14
|Davinson Sánchez
|Stoper
|Galatasaray
|18.00 mil.
|15
|Yunus Akgün
|Sağ Kanat
|Galatasaray
|17.00 mil.
|16
|Jayden Oosterwolde
|Stoper
|Fenerbahçe
|16.00 mil.
|17
|Ederson
|Kaleci
|Fenerbahçe
|15.00 mil.
|18
|Marco Asensio
|On Numara
|Fenerbahçe
|15.00 mil.
|19
|El Bilal Touré
|Santrafor
|Beşiktaş
|15.00 mil.
|20
|Uğurcan Çakır
|Kaleci
|Galatasaray
|15.00 mil.
|21
|André Onana
|Kaleci
|Trabzonspor
|15.00 mil.
|22
|Tammy Abraham
|Santrafor
|Beşiktaş
|14.00 mil.
|23
|Jota Silva
|Sol Kanat
|Beşiktaş
|14.00 mil.
|24
|İsmail Yüksek
|Ön Libero
|Fenerbahçe
|13.00 mil.
|25
|Lucas Torreira
|Ön Libero
|Galatasaray
|12.00 mil.