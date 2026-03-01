Başkentte gol sesi yok! Gençlerbirliği - Kayserispor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşma boyunca iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Zaman zaman tempolu anlara sahne olan mücadelede savunmaların ön planda olması, skor tabelasının değişmemesine neden oldu. Böylece Gençlerbirliği ile Kayserispor, haftayı golsüz beraberlikle kapattı.