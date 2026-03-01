Başkentte gol sesi yok! Gençlerbirliği - Kayserispor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
- Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
- Gençlerbirliği aldığı 1 puanla 24 puana ulaşarak 12. sıraya yükseldi ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
- Kayserispor deplasmanda aldığı 1 puanla puanını 20'ye yükseltti ve 17. sırada yer aldı.
- Gençlerbirliği gelecek hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
- Kayserispor gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Karşılaşma boyunca iki ekip de skor üretmekte zorlandı. Zaman zaman tempolu anlara sahne olan mücadelede savunmaların ön planda olması, skor tabelasının değişmemesine neden oldu. Böylece Gençlerbirliği ile Kayserispor, haftayı golsüz beraberlikle kapattı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
Bu sonucun ardından Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Başkent ekibi, aldığı 1 puanla toplamda 24 puana ulaştı ve haftayı 12. sırada tamamladı.
Ev sahibi ekip, iç sahada oynadığı mücadelede galibiyet hedeflese de aradığı golü bulamadı. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla birlikte Gençlerbirliği'nde kazanamama serisi devam etti.
KAYSERİSPOR SON 2 MAÇTA 4 PUAN TOPLADI
Zecorner Kayserispor ise deplasmanda aldığı 1 puanla son iki haftadaki puanını 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükseltti ve 17. sırada yer aldı.
Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kayserispor açısından alınan bu puan, puan tablosu bakımından önem taşıdı. Deplasmanda kalesini gole kapatan konuk ekip, haftayı kayıpsız geçmeyi başardı.
RAKİP TRABZONSPOR
Süper Lig'in gelecek haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zecorner Kayserispor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.