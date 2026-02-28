İzmir'de sessiz akşam! Göztepe - Eyüpspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Göztepe ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
- Göztepe ile ikas Eyüpspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz berabere sonuçlandı.
- Göztepe'nin 8. dakikada kazandığı penaltıyı Janderson kullanamadı, ikas Eyüpspor kalecisi Jankat Yılmaz topu kurtardı.
- Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve bu süreçte hiç gol atamadı.
- ikas Eyüpspor deplasmandan aldığı 1 puanla puanını 22'ye yükseltti.
- Gelecek hafta Göztepe RAMS Başakşehir deplasmanına giderken, ikas Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, erken dakikalarda öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak ev sahibi ekip, kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Maçın ilerleyen bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanınca mücadele başladığı gibi golsüz tamamlandı.
PENALTIDA JANKAT YILMAZ SAHNEYE ÇIKTI
Göztepe, mücadelenin 8. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Janderson, takımını öne geçirmek için önemli bir fırsat yakaladı. Ancak ikas Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, köşeye yaptığı başarılı uzanışla gole izin vermedi.
GÖZTEPE'NİN GOL HASRETİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ev sahibi ekip, söz konusu 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı. Ayrıca bu 4 maçın 3'ü golsüz eşitlikle tamamlandı.
EYÜPSPOR KRİTİK 1 PUAN ALDI
Kümede kalma mücadelesi veren ikas Eyüpspor ise zorlu deplasmandan aldığı 1 puanla hanesine önemli bir katkı yaptı. Son 5 haftada topladığı 7 puanla çıkış arayan Eyüpspor, bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükseltti.
Deplasmanda savunma direnciyle öne çıkan konuk ekip, özellikle kaleci Jankat Yılmaz'ın kritik kurtarışıyla mücadelede ayakta kaldı. Eyüpspor, zor geçen maçta gol yemeden sahadan ayrılarak puan tablosu açısından kritik bir adım attı.
BAŞAKŞEHİR'E KONUK OLACAK
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, İstanbul'da RAMS Başakşehir deplasmanına çıkacak. ikas Eyüpspor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.