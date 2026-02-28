İzmir'de sessiz akşam! Göztepe - Eyüpspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Hızlı Özet Göster Göztepe ile ikas Eyüpspor arasındaki Süper Lig maçı golsüz berabere sonuçlandı.

Göztepe'nin 8. dakikada kazandığı penaltıyı Janderson kullanamadı, ikas Eyüpspor kalecisi Jankat Yılmaz topu kurtardı.

Göztepe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve bu süreçte hiç gol atamadı.

ikas Eyüpspor deplasmandan aldığı 1 puanla puanını 22'ye yükseltti.

Gelecek hafta Göztepe RAMS Başakşehir deplasmanına giderken, ikas Eyüpspor sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, erken dakikalarda öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak ev sahibi ekip, kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Maçın ilerleyen bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlanınca mücadele başladığı gibi golsüz tamamlandı.

PENALTIDA JANKAT YILMAZ SAHNEYE ÇIKTI Göztepe, mücadelenin 8. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Janderson, takımını öne geçirmek için önemli bir fırsat yakaladı. Ancak ikas Eyüpspor'un genç kalecisi Jankat Yılmaz, köşeye yaptığı başarılı uzanışla gole izin vermedi. GÖZTEPE'NİN GOL HASRETİ SÜRÜYOR Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Ev sahibi ekip, söz konusu 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı. Ayrıca bu 4 maçın 3'ü golsüz eşitlikle tamamlandı.