Süper Lig'de Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdırdı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor da Shkendija engelini geçerek yoluna devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ise Nottingham Forest'a elenerek Avrupa'ya veda etti.



MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile 10-11 Mart'ta sahasında, 17-18 Mart'ta ise deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor ise Konferans Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynayacak.

Bu gelişmelerin ardından Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta oynanması planlanan Göztepe–Galatasaray ile Çaykur Rizespor–Samsunspor maçları ileri bir tarihe ertelendi.