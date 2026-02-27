Süper Lig'de Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi
Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden ekiplerden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdırdı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor da Shkendija engelini geçerek yoluna devam etti. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe ise Nottingham Forest'a elenerek Avrupa'ya veda etti.
MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile 10-11 Mart'ta sahasında, 17-18 Mart'ta ise deplasmanda karşılaşacak. Samsunspor ise Konferans Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart tarihlerinde oynayacak.
Bu gelişmelerin ardından Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta oynanması planlanan Göztepe–Galatasaray ile Çaykur Rizespor–Samsunspor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
TFF'DEN MİLLİ TAKIM HAMLESİ
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off programı nedeniyle 27. hafta maçlarını üç gün öne çekmişti. Ay-yıldızlı ekip, 26 Mart'ta Romanya ile yarı finalde karşılaşacak. Tur atlanması halinde 31 Mart'ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final oynanacak.
TFF, milli futbolcuların yıpranmaması ve Milli Takım'ın hazırlık sürecini uzatmak amacıyla 20-22 Mart tarihlerindeki lig maçlarını 17-19 Mart'a almıştı. Federasyon, Avrupa kupalarında son 16'ya kalan takımların söz konusu haftadaki lig maçlarının ise erteleneceğini daha önce duyurmuştu.