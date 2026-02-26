Süper Lig'de 24. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu atamaları duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın programında dikkat çeken karşılaşmalara yapılan atamalar netleşti.
CUMA VE CUMARTESİ PROGRAMI
Cuma günü saat 20.00'de oynanacak RAMS Başakşehir–TÜMOSAN Konyaspor mücadelesini Oğuzhan Aksu yönetecek. Aynı saatte Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında Ali Yılmaz düdük çalacak.
28 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kasımpaşa–Çaykur Rizespor maçında Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. Saat 16.00'daki Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek.
Günün saat 20.00 seansında Galatasaray–Corendon Alanyaspor maçında Ali Şansalan, Göztepe–ikas Eyüpspor karşılaşmasında ise Batuhan Kolak görev yapacak.
PAZAR GÜNÜ ÜÇ KARŞILAŞMA
1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
Saat 20.00'de oynanacak Samsunspor–Gaziantep FK maçında Mehmet Türkmen düdük çalacak. Haftanın kapanışında ise Hesap.com Antalyaspor–Fenerbahçe karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek.