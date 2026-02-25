Samsunspor'da hedef galibiyet!

FINK: ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ

Son 16 hedefini yineleyen Thorsten Fink, "Adım adım gitmemiz lazım. Son 16'ya kalmak istiyoruz. Her şeyden önce yarınki karşılaşmayı oynamamız gerekiyor" dedi. Takımın iki hafta sonra daha iyi bir seviyeye geleceğini de ifade eden Fink, turdan sonra olası eşleşmeye dair belirsizliği hatırlatarak "Tarih yazmak bize bağlı" sözleriyle mesajını tamamladı.

NDIAYE: HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Cherif Ndiaye, ilk maçı kazandıklarını ancak turun henüz bitmediğini vurguladı. Ndiaye, "Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni oyun tarzı getirdi" ifadelerini kullanarak rövanş için güven mesajı verdi.