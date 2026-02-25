Samsunspor'da hedef galibiyet!
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü Shkendija’yı konuk edecekleri karşılaşma öncesi net konuştu. Fink, sahalarındaki maçta hedeflerinin kesinlikle kazanmak olduğunu söyledi.
Hızlı Özet Göster
- Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Shkendija ile oynayacağı rövanş maçında tur atlamak için Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda sahaya çıkacak.
- Teknik Direktör Thorsten Fink, ilk maçta avantaj elde ettiklerini belirterek son 16'ya kalmanın Samsunspor için tarihi bir başarı olacağını vurguladı.
- Fink, rövanş maçında farklı oyuncu tercihleri ve iki forvetli sistem dahil çeşitli planların gündeme gelebileceğini açıkladı.
- Golcü futbolcu Cherif Ndiaye, ilk maçı kazandıklarını ancak turun henüz bitmediğini belirterek rövanşı kazanacaklarına inandıklarını söyledi.
- Fink ve Ndiaye, taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ve odaklarının tamamen Shkendija maçında olduğunu ifade etti.
Karşılaşmanın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki basın toplantısına Thorsten Fink ile golcü futbolcu Cherif Ndiaye katıldı. İki isim de rövanşta amaçlarının açık olduğunu, tur için sahaya kazanmak üzere çıkacaklarını dile getirdi.
FINK: İLK KEZ EVİMDE SAHAYA ÇIKACAĞIM
Shkendija maçıyla Samsun'da ilk kez iç sahada bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Fink, "İlk defa kendi evimde bir karşılaşmaya çıkacağım. Maçı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, son 16'ya kalmanın Samsunspor adına tarihi bir başarı olacağını vurguladı.
"ENERJİ VE ÖZGÜVEN" MESAJI
Göreve gelişinin üzerinden kısa süre geçtiğini hatırlatan Thorsten Fink, takıma enerji kattığını düşündüğünü söyledi. Fink, ilk maçta bu enerjiyi sahaya yansıttıklarını belirterek, rövanş için "Yarınki karşılaşmayı kesinlikle kazanmamız gerekiyor" sözleriyle hedefi yineledi.
KADRO VE OYUN PLANI: FARKLI SEÇENEKLER MASADA
Fink, rövanşta farklı oyuncu tercihleri olabileceğini, hatta iki forvetli bir planın da gündeme gelebileceğini ifade etti. Hücum anlayışına dair mesajında, geçiş oyunlarında ve kontra ataklarda etkili olmak istediklerini ancak yalnızca kontra oynayan bir ekip olmadıklarını belirtti. Fink, "Beklemek istemiyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz" diyerek sahadaki yaklaşımın çerçevesini çizdi.
TARAFTARA ÇAĞRI: TRİBÜNLERİN DESTEĞİ İSTENİYOR
Thorsten Fink, rövanş maçında taraftar desteğine ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın temposu ve baskısı açısından tribünlerin katkısının belirleyici olabileceğine dikkat çekti.
İLK MAÇTA AVANTAJ, RÖVANŞTA SON ADIM
Rakibin iç sahada az maç kaybettiğini hatırlatan Fink, buna rağmen ilk karşılaşmada kazandıklarını ve avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi. Samsunspor'un bu avantajı kullanmak istediğini belirten Fink, hedeflerinin turu geçerek son 16'ya kalmak olduğunu kaydetti.
FINK: ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ
Son 16 hedefini yineleyen Thorsten Fink, "Adım adım gitmemiz lazım. Son 16'ya kalmak istiyoruz. Her şeyden önce yarınki karşılaşmayı oynamamız gerekiyor" dedi. Takımın iki hafta sonra daha iyi bir seviyeye geleceğini de ifade eden Fink, turdan sonra olası eşleşmeye dair belirsizliği hatırlatarak "Tarih yazmak bize bağlı" sözleriyle mesajını tamamladı.
NDIAYE: HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL
Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Cherif Ndiaye, ilk maçı kazandıklarını ancak turun henüz bitmediğini vurguladı. Ndiaye, "Ancak hiçbir şey bitmiş değil. Hocamıza güveniyoruz. Takımımıza yeni oyun tarzı getirdi" ifadelerini kullanarak rövanş için güven mesajı verdi.
"KAZANMAMIZ GEREKİYOR VE KAZANACAĞIZ"
Ndiaye, rövanşın önemine dikkat çekerek "Önemli karşılaşma, kazanmamız gerekiyor ve kazanacağız" dedi. Takım içinde bu maça özel bir odak bulunduğunu belirten golcü oyuncu, her gün kendi aralarında toplantılar yaptıklarını, kaptanın da maçın önemine yönelik konuşmalarla takımı diri tuttuğunu aktardı.
ODAK NOKTASI RÖVANŞ
Cherif Ndiaye, tur geçildikten sonra eşleşecekleri rakibin kendileri için öncelik olmadığını belirterek, asıl hedefin Shkendija maçına odaklanmak olduğunu söyledi. Ndiaye, "Önemli olan yarınki karşılaşmaya odaklanmak. Kolay olmayacak" sözleriyle rövanşın zorluğuna işaret etti.