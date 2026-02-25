Kayserispor Erlin Moe ile anlaştığını duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve Erling Moe'yi getirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 55 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

1,5 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Erling Moe. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erling Moe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.



Daha önce Türkiye'de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Moe, bu anlaşmayla birlikte Süper Lig'e geri döndü. Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 2015-2016 ile 2018-2025 yılları arasında Molde'yi çalıştırdı ve bu süreçte 4 kupa kazandı.

ÜÇÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR

Sezona Markus Gisdol yönetiminde başlayan Kayserispor'da Erling Moe, bu sezon görev yapan üçüncü teknik direktör oldu. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 23 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve 17. sırada yer aldı.

Moe'nin ilk sınavı, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada olacak. Kayserispor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.