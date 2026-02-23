Emre Belözoğlu’nun dört büyük hasreti Kadıköy’de bitti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için bu sonuçla birlikte dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Emre Belözoğlu, dört büyüklerle oynadığı maçlarda 8 karşılaşma sonra puan almayı başardı. Bu beraberlikle lacivert beyazlıların söz konusu süreçteki puan hasreti sona erdi.