Emre Belözoğlu’nun dört büyük hasreti Kadıköy’de bitti
Süper Lig’de Fenerbahçe’ye konuk olan Kasımpaşa, 90+11. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Uzatma dakikalarında gelen gol, deplasmanda puanı getirdi ve karşılaşmanın skor dengesini belirledi. Konuk takımın teknik direktörü Emre Belözğlu, 8 maç sonra dört büyükten birinden puan almayı başardı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için bu sonuçla birlikte dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Emre Belözoğlu, dört büyüklerle oynadığı maçlarda 8 karşılaşma sonra puan almayı başardı. Bu beraberlikle lacivert beyazlıların söz konusu süreçteki puan hasreti sona erdi.
DÖRT BÜYÜK MAÇLARINDA SON TABLO
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, dört büyüklerle oynadığı önceki karşılaşmalarda Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-0, Galatasaray'a 4-0, Trabzonspor'a 2-0 ve 1-0, Fenerbahçe'ye 2-0, Galatasaray'a 3-0, Trabzonspor'a 2-1 kaybetmişti.