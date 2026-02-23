PODCAST CANLI YAYIN

Emre Belözoğlu’nun dört büyük hasreti Kadıköy’de bitti

Süper Lig’de Fenerbahçe’ye konuk olan Kasımpaşa, 90+11. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Uzatma dakikalarında gelen gol, deplasmanda puanı getirdi ve karşılaşmanın skor dengesini belirledi. Konuk takımın teknik direktörü Emre Belözğlu, 8 maç sonra dört büyükten birinden puan almayı başardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emre Belözoğlu’nun dört büyük hasreti Kadıköy’de bitti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için bu sonuçla birlikte dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Emre Belözoğlu, dört büyüklerle oynadığı maçlarda 8 karşılaşma sonra puan almayı başardı. Bu beraberlikle lacivert beyazlıların söz konusu süreçteki puan hasreti sona erdi.

Emre Belözoğlu’nun dört büyük hasreti Kadıköy’de bitti-2

DÖRT BÜYÜK MAÇLARINDA SON TABLO

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, dört büyüklerle oynadığı önceki karşılaşmalarda Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-0, Galatasaray'a 4-0, Trabzonspor'a 2-0 ve 1-0, Fenerbahçe'ye 2-0, Galatasaray'a 3-0, Trabzonspor'a 2-1 kaybetmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler