PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da sessiz akşam! Fatih Karagümrük - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da sessiz akşam! Fatih Karagümrük - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Hızlı Özet Göster
  • Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında oynanan maç beraberlikle sonuçlandı.
  • Fatih Karagümrük puanını 13'e yükselterek ligde son sırada kalmaya devam etti.
  • Samsunspor 3 maçtır kazanamayarak puanını 31'e çıkardı ve haftayı 7. sırada tamamladı.
  • Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yönetiminde oynandı.
  • Mendes ve Barış Kalaycı sarı kart gördü.

Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük puanını 13'e yükseltti.

Samsunspor ise 3 maçtır kazanamazken puanını 31 yaptı ve haftayı 7. sırada tamamladı.

İstanbul'da sessiz akşam! Fatih Karagümrük - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU-2

MAÇIN DETAYLARI

Stat:Atatürk Olimpiyat Stadı
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu

İstanbul'da sessiz akşam! Fatih Karagümrük - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU-3

KADROLAR
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

KARTLAR

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler