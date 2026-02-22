İstanbul'da sessiz akşam! Fatih Karagümrük - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
- Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında oynanan maç beraberlikle sonuçlandı.
- Fatih Karagümrük puanını 13'e yükselterek ligde son sırada kalmaya devam etti.
- Samsunspor 3 maçtır kazanamayarak puanını 31'e çıkardı ve haftayı 7. sırada tamamladı.
- Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yönetiminde oynandı.
- Mendes ve Barış Kalaycı sarı kart gördü.
Bu sonuçla ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük puanını 13'e yükseltti.
Samsunspor ise 3 maçtır kazanamazken puanını 31 yaptı ve haftayı 7. sırada tamamladı.
MAÇIN DETAYLARI
Stat:Atatürk Olimpiyat Stadı
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu
KADROLAR
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye
KARTLAR
Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük)