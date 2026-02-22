İstanbul'da sessiz akşam! Fatih Karagümrük - Samsunspor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Mendes ve Barış Kalaycı sarı kart gördü.

Samsunspor 3 maçtır kazanamayarak puanını 31'e çıkardı ve haftayı 7. sırada tamamladı.

Fatih Karagümrük puanını 13'e yükselterek ligde son sırada kalmaya devam etti.

Fatih Karagümrük ile Samsunspor arasında oynanan maç beraberlikle sonuçlandı.

