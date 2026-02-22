PODCAST CANLI YAYIN

8 maç sonra hayata dönüş! Kayserispor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine 3 puanı getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Kayserispor, 69. dakikada Laszlo Benes'in penaltı vuruşundan yararlanamaması sonrası da maçtan kopmadı ve son bölümde aradığı golü buldu.

Talha Sarıaslan, 8 maç sonra Kayserispor'un 3 puan almasını sağladı (Fotoğraf: AA)

Bu sonuçla Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

