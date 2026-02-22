8 maç sonra hayata dönüş! Kayserispor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibine 3 puanı getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Kayserispor, 69. dakikada Laszlo Benes'in penaltı vuruşundan yararlanamaması sonrası da maçtan kopmadı ve son bölümde aradığı golü buldu.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, Antalyaspor 23 puanda kaldı.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.