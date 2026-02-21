Eyüpspor’dan uzatmada kritik galibiyet
Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği’ni 90+1’de bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip, sahasında 6 hafta sonra kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 1-0 kazandı.
GOL 90+1'DE GELDİ
Temponun düşük olduğu karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip, 90+1. dakikada Metehan Altunbaş'ın kaydettiği golle üç puana uzandı.
Eyüpspor, ligde sahasında 6 hafta aranın ardından galibiyet aldı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Eyüpspor 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
FATİH TERİM TRİBÜNDEYDİ
Karşılaşmayı Fatih Terim tribünden takip etti.