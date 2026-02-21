3 puan forvetlerden! Alanyaspor - Başakşehir: 1-2 | MAÇ SONUCU

Turuncu lacivertli ekip, Davie Selke ve Eldor Shomurodvov ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Davie Selke 3 puanı getiren isimlerden biri oldu (Fotoğraf: Başakşehir)

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Nuri Şahin ve öğrencileri hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.

Puanını 36'ya yükselten İstanbul ekibi, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek.

Turuncu yeşilliler ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.