3 puan forvetlerden! Alanyaspor - Başakşehir: 1-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk takım, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Turuncu lacivertliler rakibini 2016'dan bu yana deplasmanda ilk kez yendi.
Başakşehir, Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Turuncu lacivertli ekip, Davie Selke ve Eldor Shomurodvov ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci devrede Florent Hadergjonaj, aradaki farkı bire indirdi. Mücadele 2-1 bitti.
GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK
Bu sonuçla Nuri Şahin ve öğrencileri hanesine 3 puanı yazdıran taraf oldu.
Puanını 36'ya yükselten İstanbul ekibi, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek.
Turuncu yeşilliler ise Galatasaray deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta, Harit, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Selke'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
25. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Hwang, ceza sahası içerisinde Güven Yalçın'ı topla buluşturdu. Güven Yalçın'ın vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.
44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Feyzullayev ceza sahası içerinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Shomurodov, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0
45+4. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj, yerden ceza sahası içerisine gönderdi topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Ömer Ali Şahiner'e çarparak direğin yanından az farkla kornere gitti.
Karşılaşmasının ilk yarısı, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.