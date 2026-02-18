Steven Caulker Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk etmeye hazırlanan Konyaspor, teknik ekibinde önemli bir değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlı kulüp, İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli futbolcu Steven Caulker ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

TEKNİK EKİPTE YENİ İSİM

Konyaspor, Steven Caulker'ın Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil edildiğini bildirdi. Bu hamleyle yeşil-beyazlılarda Galatasaray maçı öncesi teknik kadro yapılanmasına yeni bir halka eklendi.