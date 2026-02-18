Steven Caulker Konyaspor'da
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak Konyaspor, teknik kadrosuna Steven Caulker’ı dahil etti. İngiliz vatandaşı, Sierra Leone eski milli futbolcu Caulker, İlhan Palut’un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.
TEKNİK EKİPTE YENİ İSİM
Konyaspor, Steven Caulker'ın Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil edildiğini bildirdi. Bu hamleyle yeşil-beyazlılarda Galatasaray maçı öncesi teknik kadro yapılanmasına yeni bir halka eklendi.
KARİYERİ PREMİER LİG'DEN TÜRKİYE'YE UZANDI
Futbolculuk kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Caulker, Avrupa'da Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi kulüplerin formasını giydi. Deneyimli savunmacı, İngiltere Premier Lig'de 100'ün üzerinde maça çıktı.
4 TAKIMDA OYNADI
Caulker, Türkiye kariyerinde Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarıyla sahaya çıktı.