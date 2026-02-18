PODCAST CANLI YAYIN

Steven Caulker Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak Konyaspor, teknik kadrosuna Steven Caulker’ı dahil etti. İngiliz vatandaşı, Sierra Leone eski milli futbolcu Caulker, İlhan Palut’un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Giriş Tarihi:
Steven Caulker Konyaspor'da

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı sahasında konuk etmeye hazırlanan Konyaspor, teknik ekibinde önemli bir değişikliğe gitti. Yeşil-beyazlı kulüp, İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli futbolcu Steven Caulker ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

TEKNİK EKİPTE YENİ İSİM

Konyaspor, Steven Caulker'ın Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine yardımcı antrenör olarak dahil edildiğini bildirdi. Bu hamleyle yeşil-beyazlılarda Galatasaray maçı öncesi teknik kadro yapılanmasına yeni bir halka eklendi.

Steven Caulker Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'te oynadı (Fotoğraf: İHA)

KARİYERİ PREMİER LİG'DEN TÜRKİYE'YE UZANDI

Futbolculuk kariyerine Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Caulker, Avrupa'da Liverpool, Southampton ve Cardiff City gibi kulüplerin formasını giydi. Deneyimli savunmacı, İngiltere Premier Lig'de 100'ün üzerinde maça çıktı.

4 TAKIMDA OYNADI

Caulker, Türkiye kariyerinde Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarıyla sahaya çıktı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler