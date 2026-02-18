Konyaspor’da Guilherme Sitya kadro dışı bırakıldı
Galatasaray maçı öncesi Konyaspor’da flaş bir karar alındı. Guilherme Sitya kadro dışı bırakılırken, takım kaptanlığı görevi de sona erdirildi. Yeni kaptanlar Adil Demirbağ ve Deniz Türüç oldu.
Giriş Tarihi:
Konyaspor, Galatasaray karşılaşması öncesinde Guilherme Sitya ile ilgili kararını açıkladı.
KAPTANLIK GÖREVİ SONA ERDİRİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır."
YENİ KAPTANLAR AÇIKLANDI
Ayrıca alınan karar doğrultusunda birinci kaptanlık görevine Adil Demirbağ, ikinci kaptanlık görevine ise Deniz Türüç getirildi.