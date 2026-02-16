Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.



Başkent temsilcisi, Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdiğini açıkladı. Gençlerbirliği, Şahin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.



Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır.



Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

