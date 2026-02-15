Selçuk İnan Burak Yılmaz'ı mat etti! Kocaelispor - Gaziantep FK: 3-0 | MAÇ SONUCU
Süper Lig’in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, hem skor hem oyun üstünlüğüyle haftayı üç puanla kapattı.
Kocaelispor, 36. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girdi. Geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kayserispor maçında iki gol atan Agyei, bu karşılaşmadaki golüyle son iki maçta üç gole ulaştı.
SANGARE KIRMIZI GÖRDÜ
Konuk ekip, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu gelişmenin ardından maçın temposu ve kontrolü daha da belirgin şekilde Kocaelispor'a geçti.
İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
Ev sahibi takım, 76. dakikada Serdar Dursun ile farkı ikiye çıkardı. Kocaelispor, 81. dakikada Rigoberto Rivas'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı ve mücadeleyi net bir galibiyetle tamamladı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Üst üste ikinci galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 30'a yükseltti. Gaziantep FK ise bir hafta aradan sonra mağlubiyet yaşadı ve 28 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.