Selçuk İnan Burak Yılmaz'ı mat etti! Kocaelispor - Gaziantep FK: 3-0 | MAÇ SONUCU

Kocaelispor, 36. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girdi. Geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kayserispor maçında iki gol atan Agyei, bu karşılaşmadaki golüyle son iki maçta üç gole ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK'da Kozlowksi, rakipleriyle mücadele etti. (AA) SANGARE KIRMIZI GÖRDÜ Konuk ekip, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu gelişmenin ardından maçın temposu ve kontrolü daha da belirgin şekilde Kocaelispor'a geçti.