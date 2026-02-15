PODCAST CANLI YAYIN

Selçuk İnan Burak Yılmaz'ı mat etti! Kocaelispor - Gaziantep FK: 3-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 22. haftasında Kocaelispor, sahasında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti. TURKA Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, hem skor hem oyun üstünlüğüyle haftayı üç puanla kapattı.

Kocaelispor, 36. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla girdi. Geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kayserispor maçında iki gol atan Agyei, bu karşılaşmadaki golüyle son iki maçta üç gole ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Gaziantep FK'da Kozlowksi, rakipleriyle mücadele etti. (AA)

SANGARE KIRMIZI GÖRDÜ

Konuk ekip, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu gelişmenin ardından maçın temposu ve kontrolü daha da belirgin şekilde Kocaelispor'a geçti.

Kocaelisporlu futbolcuların gol sevinci (AA)

İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Ev sahibi takım, 76. dakikada Serdar Dursun ile farkı ikiye çıkardı. Kocaelispor, 81. dakikada Rigoberto Rivas'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı ve mücadeleyi net bir galibiyetle tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor ile Gaziantep FK, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelisporlu Keita, rakipleriyle mücadele etti. (AA)

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Üst üste ikinci galibiyetini alan Kocaelispor, puanını 30'a yükseltti. Gaziantep FK ise bir hafta aradan sonra mağlubiyet yaşadı ve 28 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

