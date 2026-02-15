İzmir'de sessiz akşam! Göztepe - Kayserispor: 0-0 | MAÇ SONUCU

Bu sonuçla İzmir temsilcisi ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti. Konuk ekip Kayserispor ise 4 maç aradan sonra ligde puanla tanıştı.

Karşılaşmanın ardından Göztepe puanını 41'e çıkarırken, Kayserispor 16 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.