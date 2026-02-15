İzmir'de sessiz akşam! Göztepe - Kayserispor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla İzmir temsilcisi ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti. Konuk ekip Kayserispor ise 4 maç aradan sonra ligde puanla tanıştı.
Karşılaşmanın ardından Göztepe puanını 41'e çıkarırken, Kayserispor 16 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.