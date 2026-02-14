Başkentte 4 gollü düello! Gençlerbirliği - Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Süper Lig’in 22. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Rizespor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarı, ev sahibinin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Başkent temsilcisi, devreye avantajlı girerken Karadeniz ekibi geri dönüşe imza attı. Mücadele 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Gençlerbirliği, Samet Akaydın'ın kendi kalesine gönderdiği topla 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası, pozisyonun başlangıcında faul tespit edilmesi gerekçesiyle gol iptal edildi. Ev sahibi ekip, bu iptalin ardından 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle 1-0'ı buldu.
Alkaralar, 45. dakikada Sekou Koita'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.
RİZESPOR'DAN 10 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarının son bölümünde Çaykur Rizespor, oyuna ağırlığını koydu ve kısa sürede geri dönüşe imza attı. Konuk ekipte Mithat Pala, 77. dakikada ağları bularak skoru 2-1'e getirdi. Mithat Pala, 87. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve 2-2'lik eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 23'e, Çaykur Rizespor ise 21'e yükseltti. Eryaman'daki 4 gollü mücadelede taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Gençlerbirliği, ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.