Başkentte 4 gollü düello! Gençlerbirliği - Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 14. dakikasında Gençlerbirliği, Samet Akaydın'ın kendi kalesine gönderdiği topla 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası, pozisyonun başlangıcında faul tespit edilmesi gerekçesiyle gol iptal edildi. Ev sahibi ekip, bu iptalin ardından 18. dakikada bu kez Ali Sowe'un kendi kalesine attığı golle 1-0'ı buldu.

Alkaralar, 45. dakikada Sekou Koita'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.