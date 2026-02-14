Akdeniz'de kritik 3 puan! Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Alanyaspor Konyaspor'u 2-1 yendi (AA)

İKİNCİ YARIDA PENALTI, ARDINDAN ENFES GOL

İkinci yarıya tempolu başlayan Alanyaspor, 80. dakikada Hadergjonaj'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu gole hızlı yanıt veren Konyaspor, 82. dakikada Bardhi'nin kaydettiği golle farkı bire indirdi. Son dakikalarda iki takımın da çabası skoru değiştirmeyince mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.