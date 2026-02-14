Akdeniz'de kritik 3 puan! Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor, Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi ekip, 2-1’lik skorla sahadan galibiyetle ayrılarak kritik bir sonuca imza attı.
Giriş Tarihi:
Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken aradığı golü 38. dakikada buldu. Ruan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, kalan bölümde başka gol olmayınca soyunma odasına bu üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA PENALTI, ARDINDAN ENFES GOL
İkinci yarıya tempolu başlayan Alanyaspor, 80. dakikada Hadergjonaj'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu gole hızlı yanıt veren Konyaspor, 82. dakikada Bardhi'nin kaydettiği golle farkı bire indirdi. Son dakikalarda iki takımın da çabası skoru değiştirmeyince mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.