PODCAST CANLI YAYIN

Akdeniz'de kritik 3 puan! Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor ile Konyaspor, Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede ev sahibi ekip, 2-1’lik skorla sahadan galibiyetle ayrılarak kritik bir sonuca imza attı.

Giriş Tarihi:
Akdeniz'de kritik 3 puan! Alanyaspor - Konyaspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken aradığı golü 38. dakikada buldu. Ruan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, kalan bölümde başka gol olmayınca soyunma odasına bu üstünlükle gitti.

Alanyaspor Konyaspor'u 2-1 yendi (AA)

İKİNCİ YARIDA PENALTI, ARDINDAN ENFES GOL

İkinci yarıya tempolu başlayan Alanyaspor, 80. dakikada Hadergjonaj'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu gole hızlı yanıt veren Konyaspor, 82. dakikada Bardhi'nin kaydettiği golle farkı bire indirdi. Son dakikalarda iki takımın da çabası skoru değiştirmeyince mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler