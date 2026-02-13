Süper Lig’de kritik karşılaşma: Antalyaspor Samsunspor’u ağırlıyor
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında açılış maçlarından birine Antalya ev sahipliği yapacak. Düşme hattından uzaklaşma hedefindeki Antalyaspor, hafta içi Avrupa mesaisi öncesi Samsunspor’u konuk edecek.
Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Zorlu randevu futbolseverler tarafından beIN Sports 2 ekranlarından takip edilebilecek.
ANTALYASPOR'DA FORM GRAFİĞİ VE PUAN TABLOSU BASKISI
Ev sahibi ekip, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, son 10 haftada sadece bir kez galip gelebildi. Ligde 20 puanla 14. sırada bulunan Akdeniz temsilcisinin, üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkının açılmaması için özellikle iç sahadaki maçlarını "final" havasında oynaması gerektiği vurgulandı.
HÜCUMDA ÜRETİM SORUNU VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER
Antalyaspor'un hücum hattında istikrarlı bir skor yükü oluşmadı. Takımda Van de Streek ve Boli 3'er golle öne çıkarken, bu iki ismin üzerine çıkan bir golcü çıkmadı. Asist katkısında ise Safuri 4 gol pasıyla takımın en fazla asist yapan oyuncusu konumunda. Kırmızı-beyazlıların sezon genelinde yalnızca 15,8 gol beklentisi ürettiği ve bu alanda ligin son sırasında yer aldığı bilgisi de dikkat çekiyor.
SAMSUNSPOR'DA ÇIKIŞ ARAYIŞI VE AVRUPA VİRAJI
Konuk ekip Samsunspor'un son haftalardaki tablosu da benzer bir form dalgalanması içeriyor. Karadeniz temsilcisi, son 9 haftada yalnızca 1 kez kazanabildi; geçen hafta derbide Trabzonspor'a farklı kaybetti. 30 puanla 7. sırada haftaya giren Samsunspor, perşembe akşamı Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkëndija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Avrupa takvimi öncesi ligde moral arayacak.
REIS'İN TAKVİYELERİ VE YENİDEN TOPARLANMA HEDEFİ
Ara transfer döneminde kadrosunu Elayis Tavşan, Yalçın Kayan, İrfan Can Eğribayat ve Assoumou ile güçlendiren Thomas Reis'in ekibi, yeniden çıkış yakalamanın peşinde. Antalya deplasmanı, hem lig sıralaması hem de hafta içi oynanacak Avrupa maçı öncesi ritim açısından kritik görülüyor.
İLK 15 DAKİKAYA DİKKAT: MAÇIN ŞİFRESİ ERKEN BÖLÜMDE OLABİLİR
İstatistikler, maçın başlangıç bölümünün belirleyici olabileceğine işaret ediyor. Antalyaspor, karşılaşmaların ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde 8 gol görürken; Samsunspor aynı aralıkta 5 gol buldu.
İKİ TAKIM ARASINDA SON DÖNEM: BERABERLİK ÇIKMADI
İki takım arasında oynanan son 5 lig maçında beraberlik yaşanmadı. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadelede ise Antalyaspor 2-1 kazandı ve kritik bir galibiyet aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Hesap.com Antalyaspor:Cuesta, Veysel, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Soner, Ballet, Saric, Storm, Streek.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Elayis, Holse, Assoumou, Ndiaye.