Süper Lig’de kritik karşılaşma: Antalyaspor Samsunspor’u ağırlıyor

Ev sahibi ekip, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, son 10 haftada sadece bir kez galip gelebildi. Ligde 20 puanla 14. sırada bulunan Akdeniz temsilcisinin, üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkının açılmaması için özellikle iç sahadaki maçlarını "final" havasında oynaması gerektiği vurgulandı.

Samsunspor son maçında Trabzonspor'a 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu (AA)



HÜCUMDA ÜRETİM SORUNU VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Antalyaspor'un hücum hattında istikrarlı bir skor yükü oluşmadı. Takımda Van de Streek ve Boli 3'er golle öne çıkarken, bu iki ismin üzerine çıkan bir golcü çıkmadı. Asist katkısında ise Safuri 4 gol pasıyla takımın en fazla asist yapan oyuncusu konumunda. Kırmızı-beyazlıların sezon genelinde yalnızca 15,8 gol beklentisi ürettiği ve bu alanda ligin son sırasında yer aldığı bilgisi de dikkat çekiyor.