Akdeniz'de 3 gollü zafer! Antalyaspor - Samsunspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor'un galibiyetini getiren goller 6 ve 22. dakikalarda Samuel Ballet, 72. dakikada ise Nikola Storm'dan geldi. İlk yarıda iki golle skor üstünlüğünü alan ev sahibi takım, ikinci yarıda farkı üçe çıkararak maçın sonucunu belirledi.

Ligde iki hafta sonra kazanmayı başaran Antalyaspor, puanını 23'e yükseltti. Üst üste iki lig maçını kaybeden Samsunspor ise 30 puanda kaldı.