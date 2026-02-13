Akdeniz'de 3 gollü zafer! Antalyaspor - Samsunspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1’lık skorla galip ayrıldı ve haftayı üç puanla kapattı.
Hızlı Özet Göster
- Antalyaspor, Süper Lig'de Samsunspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.
- Samuel Ballet 6. ve 22. dakikalarda, Nikola Storm 72. dakikada Antalyaspor'un gollerini attı.
- Antalyaspor iki hafta sonra kazanarak puanını 23'e yükseltirken, Samsunspor üst üste ikinci yenilgisiyle 30 puanda kaldı.
- Samsunspor'un golü 90+6. dakikada Ntcham'ın penaltısından geldi.
- Antalyaspor gelecek hafta Kayserispor deplasmanına giderken, Samsunspor Fatih Karagümrük deplasmanında oynayacak.
Antalyaspor'un galibiyetini getiren goller 6 ve 22. dakikalarda Samuel Ballet, 72. dakikada ise Nikola Storm'dan geldi. İlk yarıda iki golle skor üstünlüğünü alan ev sahibi takım, ikinci yarıda farkı üçe çıkararak maçın sonucunu belirledi.
ANTALYASPOR 23 PUANA YÜKSELDİ
Ligde iki hafta sonra kazanmayı başaran Antalyaspor, puanını 23'e yükseltti. Üst üste iki lig maçını kaybeden Samsunspor ise 30 puanda kaldı.
RAKİPLER KAYSERİSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK
Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
AVRUPA TAKVİMİ
Samsunspor, gelecek hafta içi UEFA Europa Conference League'de KF Shkëndija deplasmanına çıkacak.
MAÇTAN NOTLAR
6'ncı dakikada Safuri'nin uzun pasında topla buluşan Ballet, kaleci İrfan'ın da hatasıyla dar alandan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
22'nci dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ballet, rakibini geçtikten sonra ceza alanı dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu bir kez daha ağlara gönderdi: 2-0.
39'uncu dakikada Samsunspor tarafından kullanılan korner vuruşunda kafalardan seken topu arka direkte önünde bulan Soner Gönül'ün vuruşunu kaleci Julian kurtardı.
69'uncu dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Soner Gönül'ün yerden ortasına ceza alanı içerisinde Holse'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.
72'nci dakikada ceza sahası sol ön kısımda topla buluşan Samet'in yerden pasını alan Storm, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-0.
85'inci dakikada Storm'un korner vuruşunda ön direğe ortasına iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunu kaleci İrfan Can kurtardı. Altıpasa seken topa son anda kafasını Veysel Sarı uzatırken, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
90+5'inci dakikada sol kanattan ceza alanı içerisine yapılan ortada Antalyaspor'da Giannetti'nin Samsunsporlu oyuncuya müdahalesi sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Ntcham'ın vuruşu köşeden ağlara gitti: 3-1.
Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.