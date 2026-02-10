PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 23. haftanın maç programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayıyla birlikte başlayacak haftanın saatlerini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 23. haftanın maç programı belli oldu

Galatasaray'ın liderlik kolutğunda oturduğu ve Fenerbahçe ile Tarbzonspor'un geriden takip ettiği şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 23. haftanın maç takvimini ve saatlerini açıkladı.

TFF, internet sitesinden de"UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'de 23. haftanın maç programı belli oldu-2

İŞTE OYNANACAK KARŞILAŞMALAR VE HAFTANIN PROGRAMI

20 ŞUBAT 2026 CUMA

Çaykur Rizespor - Kocaelispor | 20.00 | Çaykur Didi

21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ

İkas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği | 13.30 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir FK | 16.00 | Alanya Oba Stadyumu
Tümosan Konyaspor - Galatasaray | 20.00 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

22 ŞUBAT 2026 PAZAR

Zecorner Kayserispor - Hesap.com Antalyaspor | 13.30 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Gaziantep FK - Trabzonspor | 16.00 | Gaziantep Stadyumu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Samsunspor | 20.00 | Atatürk Olimpiyat
Beşiktaş - Göztepe | 20.00 | Beşiktaş Park

23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

Fenerbahçe - Kasımpaşa | 20.00 | Chobani Stadyumu (FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler