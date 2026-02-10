Süper Lig'de 23. haftanın maç programı belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ramazan ayıyla birlikte başlayacak haftanın saatlerini duyurdu.
Galatasaray'ın liderlik kolutğunda oturduğu ve Fenerbahçe ile Tarbzonspor'un geriden takip ettiği şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 23. haftanın maç takvimini ve saatlerini açıkladı.
TFF, internet sitesinden de"UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.
Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.
İŞTE OYNANACAK KARŞILAŞMALAR VE HAFTANIN PROGRAMI
20 ŞUBAT 2026 CUMA
Çaykur Rizespor - Kocaelispor | 20.00 | Çaykur Didi
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ
İkas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği | 13.30 | Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir FK | 16.00 | Alanya Oba Stadyumu
Tümosan Konyaspor - Galatasaray | 20.00 | Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
22 ŞUBAT 2026 PAZAR
Zecorner Kayserispor - Hesap.com Antalyaspor | 13.30 | RHG Enertürk Enerji Stadyumu
Gaziantep FK - Trabzonspor | 16.00 | Gaziantep Stadyumu
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Samsunspor | 20.00 | Atatürk Olimpiyat
Beşiktaş - Göztepe | 20.00 | Beşiktaş Park
23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ
Fenerbahçe - Kasımpaşa | 20.00 | Chobani Stadyumu (FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)