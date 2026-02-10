Süper Lig'de 23. haftanın maç programı belli oldu

Galatasaray'ın liderlik kolutğunda oturduğu ve Fenerbahçe ile Tarbzonspor'un geriden takip ettiği şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 23. haftanın maç takvimini ve saatlerini açıkladı.

TFF, internet sitesinden de"UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.



Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verdi.