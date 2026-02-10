Kayserispor dibe demir attı! 21 hafta sonrası şok tablo
Trendyol Süper Lig’de 21. haftanın geride kalmasıyla birlikte Kayserispor cephesinde hayal kırıklığı sürüyor. Zecorner Kayserispor, alınan sonuçların ardından alt sıralardan uzaklaşamazken, puan tablosunda kritik bölgede kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, sezonun 21 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 15 puan toplayan Kayseri temsilcisi, haftayı 17. sırada tamamladı. Kayserispor, oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine karşı skor üstünlüğünü korumakta zorlanırken, puan kayıpları da arka arkaya geldi.
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ, SONUÇ DEĞİŞMEDİ
Kayserispor sezona teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Gisdol döneminde ilk 8 haftada galibiyet sevinci yaşayamazken, 17. sırada yer aldı. 9. hafta itibarıyla göreve gelen Radomir Djalovic ile birlikte yeni bir sayfa açılmak istense de takımın ligdeki konumu değişmedi. Kayseri ekibi, teknik değişime rağmen yükseliş ivmesini yakalayamadı.
SAVUNMADA AĞIR FATURA: 43 GOL
Ligde çıktığı 21 maçta yalnızca 2 kez kazanan Kayserispor, 9 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 43 gol gördü. Eksi 26 averaja sahip Kayserispor, 21. hafta itibarıyla ligin en çok gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor.
İÇ SAHADA GOL SORUNU DİKKAT ÇEKTİ
Kayserispor, bu sezon aldığı iki galibiyetin birini deplasmanda, diğerini ise sahasında elde etti. Ancak iç saha performansında skor üretimi öne çıkan başlıklardan biri oldu. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında oynadığı maçlarda toplam 7 gol kaydedebildi.
7 HAFTALIK GALİBİYET HASRETİ
Kayserispor, ligdeki son galibiyetini 14. haftada Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0'lık skorla aldı. Bu maçın ardından sarı-kırmızılı ekip, 7 haftadır üç puana ulaşamadı.
Kayseri temsilcisi, 15. haftada ikas Eyüpspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. 16. haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile golsüz eşitliği bozamayan Kayserispor, 17. haftada TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle döndü.
18. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 19. haftada sahasında RAMS Başakşehir'e 3-0 yenildi. 20. haftada Galatasaray deplasmanında 4-0'lık skorla mağlubiyet yaşayan Kayserispor, 21. haftada ise sahasında Kocaelispor'a 2-1 kaybetti ve galibiyet hasreti devam etti.
ZOR FİKSTÜR BEKLİYOR
Puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Kayserispor'u önümüzdeki haftalarda zorlu bir maç trafiği bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftada Göztepe deplasmanına çıkacak.
Kayserispor, 23. haftada Hesap.com Antalyaspor'u sahasında konuk edecek. 24. haftada Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına gidecek Kayseri temsilcisi, 25. haftada Trabzonspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, 26. haftada ise Samsunspor deplasmanında puan arayacak.