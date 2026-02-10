Kayserispor dibe demir attı! 21 hafta sonrası şok tablo

Kayserispor sezona teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Gisdol döneminde ilk 8 haftada galibiyet sevinci yaşayamazken, 17. sırada yer aldı. 9. hafta itibarıyla göreve gelen Radomir Djalovic ile birlikte yeni bir sayfa açılmak istense de takımın ligdeki konumu değişmedi. Kayseri ekibi, teknik değişime rağmen yükseliş ivmesini yakalayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun 21 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 15 puan toplayan Kayseri temsilcisi, haftayı 17. sırada tamamladı. Kayserispor, oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine karşı skor üstünlüğünü korumakta zorlanırken, puan kayıpları da arka arkaya geldi.

Kayserispor bu sezon sadece 15 puan topladı (DHA)

SAVUNMADA AĞIR FATURA: 43 GOL

Ligde çıktığı 21 maçta yalnızca 2 kez kazanan Kayserispor, 9 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 43 gol gördü. Eksi 26 averaja sahip Kayserispor, 21. hafta itibarıyla ligin en çok gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor.

İÇ SAHADA GOL SORUNU DİKKAT ÇEKTİ

Kayserispor, bu sezon aldığı iki galibiyetin birini deplasmanda, diğerini ise sahasında elde etti. Ancak iç saha performansında skor üretimi öne çıkan başlıklardan biri oldu. Sarı-kırmızılı ekip, kendi sahasında oynadığı maçlarda toplam 7 gol kaydedebildi.