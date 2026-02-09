Oğulcan Ülgün'den Fenerbahçe maçında takdir toplayan hareket

Karşılaşmanın 41. dakikasında gelen pasla birlikte kaleciyle karşı karşıya kalma ihtimali bulunan Oğulcan Ülgün, bu sırada Jayden Oosterwolde'nin yerde kaldığını gördü. Genç futbolcu, pozisyonu sürdürmek yerine topu kullanmadı ve oyunun durmasını bekledi.

Oğulcan Ülgün (AA)

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ GELDİ

Oğulcan Ülgün'ün bu davranışı, Fenerbahçe tribünleri tarafından alkışla karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, rakip futbolcunun sakatlık ihtimalini gözeterek yaptığı bu hareketi takdir etti.