Oğulcan Ülgün'den Fenerbahçe maçında takdir toplayan hareket
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada örnek bir an yaşandı. Mücadelenin 41. dakikasında Gençlerbirliği forması giyen Oğulcan Ülgün, yakaladığı gol pozisyonuna rağmen rakibinin sakatlığı nedeniyle topa hareketlenmedi.
Karşılaşmanın 41. dakikasında gelen pasla birlikte kaleciyle karşı karşıya kalma ihtimali bulunan Oğulcan Ülgün, bu sırada Jayden Oosterwolde'nin yerde kaldığını gördü. Genç futbolcu, pozisyonu sürdürmek yerine topu kullanmadı ve oyunun durmasını bekledi.
TRİBÜNLERDEN ALKIŞ GELDİ
Oğulcan Ülgün'ün bu davranışı, Fenerbahçe tribünleri tarafından alkışla karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, rakip futbolcunun sakatlık ihtimalini gözeterek yaptığı bu hareketi takdir etti.