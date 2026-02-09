Körfez'den kritik galibiyet! Kayserispor - Kocaelispor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kayserispor’u mağlup ederek ligde üç maçlık galibiyet hasretine son verdi. Yeşil-siyahlı ekip, zorlu Kayseri deplasmanından 2-0’lık skorla ayrılarak kritik bir galibiyete imza attı.
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, aradığı golleri art arda buldu. Kocaelispor'un galibiyetini getiren golleri 65 ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti.
KAYSERİSPOR'UN ÇABASI YETMEDİ
Ev sahibi Kayserispor, yedi maçlık galibiyet hasretine son vermek adına ikinci yarıda risk alsa da savunmada verdiği boşlukların bedelini ağır ödedi. Sarı-kırmızılılar, 81. dakikada Talha Sarıarslan ile farkı bire indirse de kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamadı.
27 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 27'ye yükselterek orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Kayserispor ise galibiyet özlemini yedi maça çıkarırken 15 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulma fırsatını değerlendiremedi.
GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞACAK
Ligin bir sonraki haftasında Kocaelispor sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Kayserispor ise İzmir deplasmanında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.