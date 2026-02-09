Körfez'den kritik galibiyet! Kayserispor - Kocaelispor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Kocaelispor Kayserispor'u 2-1 yendi (AA)

KAYSERİSPOR'UN ÇABASI YETMEDİ

Ev sahibi Kayserispor, yedi maçlık galibiyet hasretine son vermek adına ikinci yarıda risk alsa da savunmada verdiği boşlukların bedelini ağır ödedi. Sarı-kırmızılılar, 81. dakikada Talha Sarıarslan ile farkı bire indirse de kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamadı.