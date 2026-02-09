Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYOR Gaziantep FK, İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybetti. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig tarihinde İstanbullu rakiplerine karşı üst üste dört iç saha mağlubiyeti yaşamadı.

İKİ TAKIM DA DİBE YAKIN FORMDA Kasımpaşa, Ekim 2025'ten bu yana oynadığı 13 lig maçının sadece birini kazanabildi ve bu süreçte 8 puan topladı. Gaziantep FK ise Süper Lig'de çıktığı son 11 karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu galibiyet, Kasım 2025'te Kayserispor deplasmanında geldi.

BELÖZOĞLU DÖNEMİNDE GOL SIKINTISI Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 6 Süper Lig maçında galip gelemeyen Kasımpaşa, bu karşılaşmalarda yalnızca bir gol atabildi. Kulüp tarihinde görev yaptığı ilk yedi lig maçında 2 gol barajını aşamayan bir teknik direktör bulunmuyor.

ŞUT VE HÜCUM VERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım Kasımpaşa olurken, Gaziantep FK ise rakiplerine maç başına en fazla isabetli şut imkânı tanıdığı sezonu yaşıyor. Gaziantep FK'nın ligde attığı son 13 golün 8'ine Mohamed Bayo imza attı.