Gaziantep FK ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, ligde geride kalan 20 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Gaziantep FK, 22 Aralık'ta Kayserispor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından oynadığı 7 lig maçında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 4 mağlubiyet yaşayan Güneydoğu temsilcisi, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
KASIMPAŞA'DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Kasımpaşa, 20 haftada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 16 puanda kaldı. Kötü gidişatın ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul ekibi, yeni teknik adamıyla çıktığı 6 Süper Lig maçında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
REKABETTE İSTATİSTİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynadığı son Süper Lig maçını Ağustos 2025'te 3-2 kazanmasına rağmen bu rekabette üst üste iki galibiyet elde edemedi. Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde deplasmanda galibiyet alamadığı takımlar arasında Gaziantep FK, Ankaragücü'nün ardından ikinci sırada yer alıyor.
İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ZORLANIYOR
Gaziantep FK, İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybetti. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig tarihinde İstanbullu rakiplerine karşı üst üste dört iç saha mağlubiyeti yaşamadı.
İKİ TAKIM DA DİBE YAKIN FORMDA
Kasımpaşa, Ekim 2025'ten bu yana oynadığı 13 lig maçının sadece birini kazanabildi ve bu süreçte 8 puan topladı. Gaziantep FK ise Süper Lig'de çıktığı son 11 karşılaşmada yalnızca bir galibiyet alabildi. Bu galibiyet, Kasım 2025'te Kayserispor deplasmanında geldi.
BELÖZOĞLU DÖNEMİNDE GOL SIKINTISI
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 6 Süper Lig maçında galip gelemeyen Kasımpaşa, bu karşılaşmalarda yalnızca bir gol atabildi. Kulüp tarihinde görev yaptığı ilk yedi lig maçında 2 gol barajını aşamayan bir teknik direktör bulunmuyor.
ŞUT VE HÜCUM VERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR
Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım Kasımpaşa olurken, Gaziantep FK ise rakiplerine maç başına en fazla isabetli şut imkânı tanıdığı sezonu yaşıyor. Gaziantep FK'nın ligde attığı son 13 golün 8'ine Mohamed Bayo imza attı.
BİREYSEL İSTATİSTİKLER
Kasımpaşa'da bu sezon asisti bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim Kerem Demirbay oldu. Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim ise Süper Lig kariyerinde en fazla skor katkısını Kasımpaşa'ya karşı verdi.
MUHTEMEL KADROLAR
Gaziantep FK'nın sahaya Zafer, Arda, Tayyip, Mujakic, Perez, Melih, Camara, Rodrigues, Maxim, Kozlowski ve Mbayo ile çıkması bekleniyor.
Kasımpaşa'nın ise Gianniotis, Kamil Ahmet, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Kerem, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can ve Gueye'den oluşan kadroyla mücadele etmesi öngörülüyor.