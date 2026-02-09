Başakşehir Saba Kharebashvili transferini duyurdu
Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürürken geleceğe yönelik dikkat çeken bir hamleye imza attı. Turuncu-lacivertli kulüp, Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis forması giyen 17 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili’yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, genç futbolcunun transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, Kharebashvili'nin yaş durumu nedeniyle transferin gelecke sezon gerçekleşeceği belirtildi.
18 YAŞINI DOLDURDUKTAN SONRA KATILACAK
Kulüp tarafından paylaşılan bilgilere göre Saba Kharebashvili, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla Başakşehir kadrosuna dahil olacak. Bu süreçte genç futbolcunun gelişimini Dinamo Tiflis'te sürdürmesi planlandı.
GÜRCÜ MİLLİ FORMAYI GİYİYOR
Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Gürcü Milli Takımı formasını da giyen Saba Kharebashvili, savunmadaki performansı ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Başakşehir'in, genç sol beki uzun vadeli bir yatırım olarak kadro planlamasına dahil ettiği ifade edildi.