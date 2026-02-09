Başakşehir Saba Kharebashvili transferini duyurdu

Kulüp tarafından paylaşılan bilgilere göre Saba Kharebashvili, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla Başakşehir kadrosuna dahil olacak. Bu süreçte genç futbolcunun gelişimini Dinamo Tiflis'te sürdürmesi planlandı.

Saba Kharebashvili (Başakşehir)

GÜRCÜ MİLLİ FORMAYI GİYİYOR

Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Gürcü Milli Takımı formasını da giyen Saba Kharebashvili, savunmadaki performansı ve potansiyeliyle dikkat çekiyor. Başakşehir'in, genç sol beki uzun vadeli bir yatırım olarak kadro planlamasına dahil ettiği ifade edildi.