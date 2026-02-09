10 kişiyle zafer! Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kırmızı-siyahlı ekip, 10 kişi kalmasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Gaziantep FK, bu gole 24. dakikada Kacper Kozlowski ile cevap verdi.
Kırmızı-siyahlılar, 36. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle skoru 2-1'e getirerek üstünlüğü ele aldı.
CAMARA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Gaziantep FK'da Drissa Camara, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda savunmada direnç gösteren ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü korumayı başardı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 28'e yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Kasımpaşa ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.