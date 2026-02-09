PODCAST CANLI YAYIN

10 kişiyle zafer! Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kırmızı-siyahlı ekip, 10 kişi kalmasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
10 kişiyle zafer! Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Kasımpaşa, 16. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Gaziantep FK, bu gole 24. dakikada Kacper Kozlowski ile cevap verdi.

Kırmızı-siyahlılar, 36. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle skoru 2-1'e getirerek üstünlüğü ele aldı.

Kasımpaşa'nın gol sevinci (AA)

CAMARA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gaziantep FK'da Drissa Camara, 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda savunmada direnç gösteren ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Gaziantep FK'nın gol sevinci (AA)

SELÇUK İNAN VE BURAK YILMAZ BULUŞMASI

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, puanını 28'e yükseltti. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Kasımpaşa ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler