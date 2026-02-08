Nuri Şahin'in korkusu yok! Başakşehir - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU

Eyüpspor'un tek golü ise mücadelenin uzatma dakikalarında geldi. Ev sahibi ekip adına 90+3. dakikada Umut Bozok fileleri havalandırdı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Başakşehir, 14. dakikada Davie Selke'nin golüyle öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan konuk ekip, ikinci yarının başlarında da etkili oyununu sürdürdü. 53. dakikada Eldor Shomurodov'un kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Başakşehir, skoru kontrol altına aldı.

Başakşehir'in gol sevinci (AA)

NURİ ŞAHİN YÖNETİMİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, ligdeki çıkışını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler, yenilmezlik serisini 8 maça yükseltirken, bu süreçte 6. galibiyetini elde etti.

PUAN DURUMUNDA SON TABLO

Eyüpspor deplasmanından üç puanla dönen Başakşehir, ligdeki puanını 33'e yükseltti. Ev sahibi Eyüpspor ise bu sonuçla birlikte 18 puanda kaldı.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.