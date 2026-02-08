İzmir'de sessiz akşam! Konyaspor - Göztepe: 0-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele, başladığı gibi 0-0’lık eşitlikle sona erdi.
Karşılaşma boyunca iki ekip de kontrollü bir oyun tercih ederken, savunmalar ön planda kaldı. Net gol pozisyonlarının sınırlı olduğu mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı ve 90 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor, ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Göztepe ise deplasmanda aldığı bir puanla toplamda 40 puana ulaştı ve üst sıralardaki konumunu korudu.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.