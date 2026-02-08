İzmir'de sessiz akşam! Konyaspor - Göztepe: 0-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşma boyunca iki ekip de kontrollü bir oyun tercih ederken, savunmalar ön planda kaldı. Net gol pozisyonlarının sınırlı olduğu mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı ve 90 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı.

Braz Kramer (AA) PUAN DURUMUNDA SON TABLO Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor, ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Göztepe ise deplasmanda aldığı bir puanla toplamda 40 puana ulaştı ve üst sıralardaki konumunu korudu.