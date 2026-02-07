3 puan hasreti bitti! Fatih Kargümrük - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0’lık skorla kazanarak haftayı üç puanla kapattı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fatih Karagümrük, aradığı golü maçın henüz 5. dakikasında buldu. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü Serginho kaydetti. Erken gelen golün ardından iki takım da pozisyonlar üretse de kalan dakikalarda skor değişmedi.
KARAGÜMRÜK'ÜN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ
Antalyaspor karşısında alınan bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligdeki uzun süren galibiyet özlemine son verdi. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de 9 Kasım tarihinden bu yana ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, kırmızı-siyahlı ekip adına sezonun dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sezon ligdeki 3. galibiyetini elde eden Fatih Karagümrük, puanını 12'ye yükseltti. Üst üste üç maçtır kaybetmeyen Antalyaspor ise bu karşılaşmayla birlikte ligde 3 maç sonra mağlubiyet yaşadı ve 20 puanda kaldı.
BİR SONRAKİ HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.