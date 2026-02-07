3 puan hasreti bitti! Fatih Kargümrük - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya etkili başlayan Fatih Karagümrük, aradığı golü maçın henüz 5. dakikasında buldu. Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golü Serginho kaydetti. Erken gelen golün ardından iki takım da pozisyonlar üretse de kalan dakikalarda skor değişmedi.

KARAGÜMRÜK'ÜN GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

Antalyaspor karşısında alınan bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, ligdeki uzun süren galibiyet özlemine son verdi. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de 9 Kasım tarihinden bu yana ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, kırmızı-siyahlı ekip adına sezonun dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.