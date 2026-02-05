Filip Krastev Göztepe'de!

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 23 yaşındaki oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar kiralandığı belirtilirken, transferin satın alma opsiyonuyla birlikte gerçekleştirildiği duyuruldu. Göztepe cephesi, Krastev için "Ailemize hoş geldin" mesajı paylaşarak oyuncuya yeni kulübünde başarı dileğinde bulundu.

Filip Krastev (Göztepe)

ÇOK SAYIDA LİGDE OYNADI

Sezonun ilk bölümünü İngiltere Championship ekibi Oxford United'da kiralık geçiren Krastev, bu süreçte lig ve FA Cup olmak üzere toplam 17 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Kariyerinde Slavia Sofia, Troyes, Cambuur, LAFC ve PEC Zwolle gibi farklı liglerden kulüplerin formasını giyen Bulgar orta saha, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.