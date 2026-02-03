Eyüpspor'a Senegal'den iki genç transfer
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Diabel Ndoye ve Ismaila Manga'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Transfer çalışmalarını sürdüren ikas Eyüpspor, Senegalli futbolcular Ismaila Manga ve Diabel Ndoye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada; Açıklamada, "Yeni transferlerimiz Ismaila Manga ve Diabel Ndoye'ye Semt-i Mukaddes'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.