Başkentte nefes kesen maç! Gençlerbirliği - Gaziantep FK: 2-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi ekip, 10. dakikada Thalisson'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Gaziantep FK, 63. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle eşitliği sağladı. Gençlerbirliği, 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun kaydettiği golle yeniden öne geçti.
Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmadı.
İÇ SAHADA SERİ SÜRÜYOR
Bu sonuçla Gençlerbirliği, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Başkent ekibi bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Gaziantep FK ise Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.
PUAN DURUMU
Gençlerbirliği, bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.