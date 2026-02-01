Başkentte nefes kesen maç! Gençlerbirliği - Gaziantep FK: 2-1 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği sahadan 3 puanla ayrıldı (AA)

İÇ SAHADA SERİ SÜRÜYOR

Bu sonuçla Gençlerbirliği, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Başkent ekibi bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Gaziantep FK ise Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.