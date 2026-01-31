Süper Lig'in 19'luk forveti Bundesliga yolcusu!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Süper Lig’den bir transfer için harekete geçti. Alman temsilcisinin, Alanyaspor forması giyen Uchenna Ogundu’yu kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Augsburg, 19 yaşındaki santrforun transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sürecin son aşamaya geldiği belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Uchenna Ogundu transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Alman kulübünün, genç futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmiyete dökmesi öngörülüyor.
ALANYASPOR'A YAZ DÖNEMİNDE KATILMIŞTI
Alanyaspor, Uchenna Ogundu'yu geride kalan yaz transfer döneminde Şanlıurfaspor'dan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, Süper Lig'de forma şansı bulmaya başlamıştı.
SEZON PERFORMANSI
Uchenna Ogundu, bu sezon Alanyaspor formasıyla 20 maçta görev aldı. Genç santrfor, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.