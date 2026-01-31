İstanbul'da 4 gollü düello! Başakşehir - Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Eldor Shomurodov ve 74. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 45+1. dakikada Muhammet Taha Şahin ve 68. dakikada Valentin Mihaila’dan geldi.
RAMS Başakşehir'in formda ismi Eldor Shomurodov, Çaykur Rizespor karşısında da gol atarak skor katkısını sürdürdü. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Shomurodov, ligdeki 20. maçında 14. golüne ulaştı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 30'a, Çaykur Rizespor ise 20'ye yükseltti. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Çaykur Rizespor ile berabere kalan RAMS Başakşehir'in ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İstanbul temsilcisi, ligdeki son puan kaybını 6 Aralık'ta sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak yaşamıştı.
7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Öte yandan RAMS Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Başakşehir, son yenilgisini 24 Kasım'da Trabzonspor'a deplasmanda 4-3 kaybederek almıştı.