İstanbul'da 4 gollü düello! Başakşehir - Rizespor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Başakşehir ile Rizespor berabere kaldı (AA)

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 30'a, Çaykur Rizespor ise 20'ye yükseltti. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.