Akdeniz'de kritik zafer! Alanyaspor - Eyüpspor: 1-3 | MAÇ SONUCU

Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı (A)

SON DAKİKALARDA FARK AÇILDI

Eyüpspor, 86. dakikada Raux Yao'nun kaydettiği golle skoru 2-1'e taşıdı. Mücadelenin son golü ise 90+4. dakikada Ampem'den geldi ve karşılaşma Eyüpspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Alanyaspor 22 puanda kalırken, Eyüpspor puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.