Akdeniz'de kritik zafer! Alanyaspor - Eyüpspor: 1-3 | MAÇ SONUCU
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor'u ağırladı. Turuncu lacivertliler rakibine 3-1 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. İstanbul temsilcisine 3 puanı getiren golleri Güven Yalçın, Raux Yao ve Ampem kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 3. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti.
Maçın ilk bölümünde skor avantajını elinde tutan Alanyaspor, rakibine net fırsat vermedi. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
İKİNCİ YARIDA EYÜPSPOR'DAN GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Eyüpspor, 49. dakikada Talha Ülvan'ın golüyle eşitliği sağladı. Golün ardından baskısını artıran konuk ekip, aradığı üstünlük golünü ilerleyen dakikalarda buldu.
SON DAKİKALARDA FARK AÇILDI
Eyüpspor, 86. dakikada Raux Yao'nun kaydettiği golle skoru 2-1'e taşıdı. Mücadelenin son golü ise 90+4. dakikada Ampem'den geldi ve karşılaşma Eyüpspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Alanyaspor 22 puanda kalırken, Eyüpspor puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.