5 maçta 13 puan! Göztepe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya etkili başlayan Fatih Karagümrük, 13. dakikada Serginho'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunun kontrolünü eline alan taraf ise Göztepe oldu.

Ev sahibi ekip, 20. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle skora denge getirdi. Göztepe, ilk yarının uzatma dakikalarında Janderson'un 45+1'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.