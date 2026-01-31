5 maçta 13 puan! Göztepe - Fatih Karagümrük: 2-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1’lik skorla kazandı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fatih Karagümrük, 13. dakikada Serginho'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından oyunun kontrolünü eline alan taraf ise Göztepe oldu.
Ev sahibi ekip, 20. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle skora denge getirdi. Göztepe, ilk yarının uzatma dakikalarında Janderson'un 45+1'de attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Bu galibiyetle Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 13 puan toplayarak puanını 39'a çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.
KARAGÜMRÜK SON SIRADA KALDI
Ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük ise 9 puanda kalarak son sıradan kurtulamadı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.