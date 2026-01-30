PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da tek gollü zafer! Kasımpaşa - Samsunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, uzatmada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da tek gollü zafer! Kasımpaşa - Samsunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Samsunspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren zorlu randevunun ikinci devresinde sahneye çıkan yeni transfer Kouadou Jaures Assoumou, ağları havalandırıp Karadeniz temsilcisine 3 puanı getirdi.

Samsunspor 7 maç sonra kazandı (AA)

SAMSUNSPOR'UN KONUĞU TRABZONSPOR

Lacivert beyazlılar aldığı mağlubiyet sonrasında 16 puanda kaldı ve gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Puanını 30'a yükselten Samsunspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler