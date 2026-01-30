İstanbul'da tek gollü zafer! Kasımpaşa - Samsunspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar, uzatmada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. İşte detaylar...
Samsunspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
İlk yarısı 0-0 sona eren zorlu randevunun ikinci devresinde sahneye çıkan yeni transfer Kouadou Jaures Assoumou, ağları havalandırıp Karadeniz temsilcisine 3 puanı getirdi.
SAMSUNSPOR'UN KONUĞU TRABZONSPOR
Lacivert beyazlılar aldığı mağlubiyet sonrasında 16 puanda kaldı ve gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Puanını 30'a yükselten Samsunspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.