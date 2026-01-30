Adamo Nagalo KOnyaspor'da

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Adamo Nagalo, sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Tecrübeli savunma oyuncusunun yeşil-beyazlı ekipte 39 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

KARİYER YOLCULUĞU

Futbol kariyerine Right to Dream Akademi'de başlayan Adamo Nagalo, Avrupa'da önemli kulüplerde forma giydi. Nagalo, Danimarka'da Nordsjaelland ve Hollanda'da PSV kadrolarında görev aldı.