Kayserispor Koffi Kouao'yu bitirdi

Kayserispor yönetimi, özellikle kanat savunmasında yaşanan sorunları gidermek için uzun süredir arayıştaydı. Bu doğrultuda Fransa pazarına yönelen sarı-kırmızılılar, Metz'te istikrarlı bir performans ortaya koyan Kouao'yu kadrosuna katarak savunma rotasyonunu genişletti.

METZ PERFORMANSI

26 yaşındaki sağ bek, Metz formasıyla bugüne kadar 103 resmi karşılaşmada görev yaptı. Koffi Kouao bu süreçte 2 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı. Hem savunma disiplini hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken Fildişi Sahilli oyuncunun, Kayserispor'da ilk 11 için güçlü bir alternatif olması bekleniyor.