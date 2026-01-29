Kayserispor Koffi Kouao'yu bitirdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, savunma hattını güçlendirmek adına Fransa’dan önemli bir transferi sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Ligue 1 temsilcisi Metz forması giyen Fildişi Sahilli sağ bek Koffi Kouao ile anlaşmaya vardı.
Kayserispor yönetimi, özellikle kanat savunmasında yaşanan sorunları gidermek için uzun süredir arayıştaydı. Bu doğrultuda Fransa pazarına yönelen sarı-kırmızılılar, Metz'te istikrarlı bir performans ortaya koyan Kouao'yu kadrosuna katarak savunma rotasyonunu genişletti.
METZ PERFORMANSI
26 yaşındaki sağ bek, Metz formasıyla bugüne kadar 103 resmi karşılaşmada görev yaptı. Koffi Kouao bu süreçte 2 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı. Hem savunma disiplini hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken Fildişi Sahilli oyuncunun, Kayserispor'da ilk 11 için güçlü bir alternatif olması bekleniyor.