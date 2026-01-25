Karadeniz'de kazanan yok! Rizespor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya erken kartlar damga vurdu. Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Maestro ise 21 ve 43. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve iki takım da ilk yarıyı 10'ar kişi tamamladı.

RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

52. dakikada Qazim Laçi ile ağları havalandıran Rizespor'un golü, yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.