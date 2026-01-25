Karadeniz'de kazanan yok! Rizespor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmaya erken kartlar damga vurdu. Rizespor, 6. dakikada Giannis Papanikolaou'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Alanyaspor'da Maestro ise 21 ve 43. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve iki takım da ilk yarıyı 10'ar kişi tamamladı.
RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
52. dakikada Qazim Laçi ile ağları havalandıran Rizespor'un golü, yaklaşık 4 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
80'DE MIHAILA, 90'DA MOUNIE
Rizespor, 80. dakikada Valentin Mihaila'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Alanyaspor ise 90. dakikada Steve Mounie'nin golüyle skora denge getirdi. Tecrübeli forvet, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
RİZESPOR 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonucun ardından 3 maçtır galibiyet alamayan Çaykur Rizespor, puanını 19'a yükseltti.
Alanyaspor ise aldığı 1 puanla ligde 22 puana ulaştı.
Rizespor, gelecek hafta RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.