Galibiyet hasreti yine bitmedi! Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Konyaspor, maçtan kopmadı ve 88. dakikada Blaz Kramer'in golüyle skora dengeyi getirdi.
GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR
Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konyaspor ise Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor.
PUAN DURUMU
Alınan beraberlikle Gaziantep FK 25 puana, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.
CEZALI OYUNCU
Konyaspor'da Jin-Ho Ho, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Güney Koreli futbolcu, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
GELECEK HAFTA
Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.