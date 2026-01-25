Galibiyet hasreti yine bitmedi! Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Konyaspor, maçtan kopmadı ve 88. dakikada Blaz Kramer'in golüyle skora dengeyi getirdi.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konyaspor ise Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor.

PUAN DURUMU

Alınan beraberlikle Gaziantep FK 25 puana, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.