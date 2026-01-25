PODCAST CANLI YAYIN

Galibiyet hasreti yine bitmedi! Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Gaziantep FK, 45+3. dakikada Deian Sorescu'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Konyaspor, maçtan kopmadı ve 88. dakikada Blaz Kramer'in golüyle skora dengeyi getirdi.

GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konyaspor ise Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor.

PUAN DURUMU

Alınan beraberlikle Gaziantep FK 25 puana, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.

Hakem Kadir Sağlam, Gaziantep FK'li Yusuf Kabadayı'ya (32) sarı kart gösterdi. (AA)

CEZALI OYUNCU

Konyaspor'da Jin-Ho Ho, gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Güney Koreli futbolcu, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

GELECEK HAFTA

Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

