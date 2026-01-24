Nuri Şahin'den dört dörtlük seri! Kayserispor - Başakşehir: 0-3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Zecorner Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede kazanan taraf 3-0’lık skorla konuk ekip oldu. Turuncu lacivertliler üst üste 4. galibiyetini aldı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek'in kendi kalesine attığı gol ve 86. dakikada Nuno Da Costa'dan geldi.
29'A YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Zecorner Kayserispor ise 15 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada orta sahanın sağından aldığı topla içe kateden Ramazan Civelek'in şutu RAMS Başakşehirli savunma oyuncularına çarparak kornere gitti.
14. dakikada sarı-kırmızılıların kullandığı kornerde Ramazan'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ortasında topla buluşan Harit, Denswil'in müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi.
35. dakikada penaltıyı kullanan Selke, top ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada RAMS Başakşehir'in gelişen atağında ceza sahası sağında topla buluşan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
ilk 45 dakikayı RAMS Başkaşehir 1-0 önde tamamladı.
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.
56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Harit pasını Shomurodov'a çıkardı. Rakiplerini geçen Shomurodov'un vuruşunda kaleci Bilal, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Shomurdov'un sol taraftan ceza sahası içine girip vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında boşta kalan topa hamle yapan Ramazan Civelek, uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 0-2
86. dakikada sağ kanattan Shomurodov'un ara pasıyla ceza sahası içine giren Costa, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3