Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Tayfur Bingöl cezalı
Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Samsunspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu, takımının gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapamayacak.
Giriş Tarihi:
Samsun'da oynanan karşılaşmanın 64. dakikasında sarı kart gören Tayfur Bingöl, bu kartla birlikte ceza sınırını aşarak gelecek hafta forma giyme hakkını kaybetti.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tayfur Bingöl, cezası nedeniyle bu kritik mücadelede takımındaki yerini alamayacak.