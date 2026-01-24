Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber! Tayfur Bingöl cezalı

Samsun'da oynanan karşılaşmanın 64. dakikasında sarı kart gören Tayfur Bingöl, bu kartla birlikte ceza sınırını aşarak gelecek hafta forma giyme hakkını kaybetti.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kocaelispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tayfur Bingöl, cezası nedeniyle bu kritik mücadelede takımındaki yerini alamayacak.