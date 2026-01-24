Karadeniz'de gol sesi yok! Samsunspor - Kocaelispor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında heyecan Samsun’da yaşandı. Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor ile Kocaelispor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu randevusu 0-0 sona erdi.
Mücadele boyunca iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, net gol pozisyonları üretmekte zorlandı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 27'ye yükseltirken, Kocaelispor 24 puana ulaştı.