Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
23 Ocak Cuma:
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi:
14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak
17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar:
14:30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam
17:00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Halil Umut Meler
17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Çoşkunses
20:00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi
20:00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol