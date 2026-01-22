Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:



23 Ocak Cuma:



20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz



24 Ocak Cumartesi:



14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak



17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan



20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan