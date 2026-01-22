PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle...

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

23 Ocak Cuma:

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14:30 Kayserispor - Başakşehir: Batuhan Kolak

17:00 Samsunspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20:00 Fatih Karagümrük - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14:30 Gaziantep FK - Konyaspor: Kadir Sağlam

17:00 Çaykur Rizespor - Alanyaspor: Halil Umut Meler

17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği: Reşat Onur Çoşkunses

20:00 Fenerbahçe - Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş: Yasin Kol

