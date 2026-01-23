PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçlarda taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Fenerbahçe ile Göztepe'ye 1'er milyon lira, Trabzonspor'a 860 bin lira ve Hesap.com Antalyaspor'a 160 bin lira para cezası verdi.

Kurul, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Samsunspor'u 220 bin lira para cezasına çarptırdı.