Göztepe Jeferson'u açıkladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1999 doğumlu hücum oyuncusu Jeferson Marinho dos Santos ile 2,5 yıllık ve 1 yıl kulüp opsiyonunu içeren sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jeh. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, transferle ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. Mance, Jeferson Marinho'nun yeni oyun tarzına ve Türkiye'deki yaşama uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olabileceğini vurguladı.

Göztepe Jeferson ile kadrosunu güçlendirdi (Göztepe)

"TAKIMA FİZİKSEL KATKI SAĞLAYACAK"

Ivan Mance açıklamasında, "Yeni bir oyun tarzına ve burada Türkiye'deki yeni yaşama uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olabilir. Ancak bize eksik olan bazı fiziksel özellikleri kazandıracağına inanıyoruz. Onu transfer etme kararımızın nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

Bem-vindo, Jeferson Marinho dos Santos!💛❤️ pic.twitter.com/id1f6q23oj — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 17, 2026